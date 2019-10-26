حمو بيكا معتذرا لـ هاني شاكر: "اعتبرني أخوك الصغير"

وجه حمو بيكا، مطرب المهرجانات، رسالة اعتذار لأمير الغناء ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، قائلا: "أنا أخوك الصغير وقدام الناس كلها بتأسف لحضرتك، ومكنش قصدي، وكان كل هدفي أن أوصلك رسالة إني عايز آكل عيش".



وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أريد أن أمشي قانوني لكنهم رفضوني"، متابعا: "أنا أخوك الصغير، يا ريت تسامحني، أنا كنت بكلمك على الواتساب دايما لكن حضرتك كنت بتسمع رسايلي ومبتردش عليا".



وتابع "بيكا": "أنا معايا 20 شخص بياكلوا عيش، واللي حضرتك تحكم بيه أنا راضي بيه".

