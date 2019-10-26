مصادر تكشف أبعاد خطة تجنيس أردوغان لشباب الإخوان

كشفت مصادر مطلعة عن الأبعاد الحقيقية لقيام العميل التركي رجب أردوغان بتجنيس شباب الإخوان من مختلف الدول العربية وخاصة مصر وسوريا بالجنسية التركية ترجع لخطة من مجموعة بنود تضمن بقاء الرئيس التركي في الحكم إلى الأبد.



وأكدت المصادر أن التجنيس العشوائي الذي يقوم به أردوغان عبارة عن بند من بنود حربه الاستعمارية التوسعية التي شنها ضد البلاد العربية، ويحتاج للشباب المجنسين للدفع بهم جنود بجيش سوريا الحر الموالي لتركيا لاستخدامهم وقود لتلك الحرب.



وأشار محللين دولين إلى أن خطة أردوغان الاستعمارية تشمل منح الجنسية التركية للإرهابيين والدواعش دون النظر لأي شروط أو قوانين أو إجراءات أمنية مما سيؤدي مستقبلا لخلق كتلة تصويتية مضمونة لأردوغان من المرتزقة تضمن بقائه في الحكم وبقاء حزب العدالة والتنمية التركي وحكم الإخوان فوق صدور الأتراك إلى الأبد واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة لأنهم مجرد أتراك غير منتمين لجماعة اردوغان الإرهابية.



وأشارت المصادر إلى أن مخطط أردوغان يهدف أيضا إلى توطين المتجنسين بالجنسية التركية للإقامة بالمناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بهدف خلق ذريعة لبقاء الجيش التركي بتلك المنطقة ونفي صفة الاحتلال عن نظامه الغاشم.



وبحسب المصادر وحتى يعلم الأتراك مايحاك ضد بلادهم وباقي الدول العربية من أردوغان وجماعته فقد تولى محمد زاهد جول الإقامة للإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا من خلال منحهم كارنية رابطة الاعلاميين العرب التي يرأسها حاليا نوران قشلاجي وذلك بهدف دعم توجهات السلطان الاردوغاني لتحقيق حلم الخلافة المزعوم.



ودعت المصادر شباب الإخوان للتخلي عن حرب الحقد والكراهية ضد كل عربي التي يستخدمهم فيها أردوغان كوقود وبلا ثمن.