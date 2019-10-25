"الأرصاد" تكشف المحافظات الأكثر تضررا من الأمطار.. وموعد استقرار الطقس

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ في أواخر ديسمبر، بظهور المنخفضات الجوية، موضحًا أن حالة الطقس السيئ التي تمر بها مصر الآن ستنتهي السبت، ويعتدل الجو مرة أخرى يوم الأحد.



وأضاف صابر خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المحافظات الأكثر تضررًا من هذا الطقس هي شمال سيناء، حيث يزحف المنخفض الجوي على الدلتا وشمال شرق مصر وسيناء، وتصحبه عواصف رعدية وأمطار غزيرة، قد تصل لحد السيول في شمال سيناء.



ونصح المواطنين بارتداء "جاكيت" في الصباح، بسبب برودة الجو.