أحمد موسى لـ "الوزراء": "اعتذروا للناس على وجع قلوبهم"

قال الإعلامي أحمد موسى، معلّقا على الأحداث التي شهدتها مصر أمس بعد تساقط الأمطار، "كنت أتمنى أن يصدر اعتذار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن يقدموا اعتذارا للناس مما حدث في الشوارع".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اعتذار لطيف للشعب المصري، قولوا فيه آسفين على وجع قلوبهم".



يُذكر أن بعض محافظات مصر شهدت هطول أمطار غزيرة مساء الثلاثاء، أدت لشلل تام في حركة المرور ببعض مناطق القاهرة والجيزة.



وأدت الأمطار لغرق شوارع بأكملها وسيارات، وشلل تام لحركة المرور في المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة وأكتوبر استمرت لساعات، فيما انتشرت برك مياه كبيرة أسفل نفق العروبة وبعض الشوارع الرئيسية في مدينة نصر.

