الإعلام الكورى الشمالى ينتقد الجنوب بسبب خطط متعلقة بتجارب صاروخية وتطوير أسلحة

انتقد الإعلام الكوري الشمالي كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بسبب خططها المتعلقة بإجراء تجارب صاروخية وتطوير أسلحة حديثة، ووصف هذه الخطط بـ"استفزازات صريحة" سيكون لها عواقب.



جاءت هذه الانتقادات بعد تصريح مسؤول عسكري كبير من كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر بأن الجيش أجرى اختبارا لبعض صواريخه من طراز هيونمو هذا العام ويعتزم إجراء مثل هذه التدريبات بشكل روتيني.



وصرحت القوات البحرية الكورية الجنوبية بأنها تعمل لتشكيل فريق عمل لبناء محتمل لغواصات نووية، وأن هذا جزء من مجهوداتها لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية وقدرات الردع النووي.



وقال موقع أوري مينجوك كيري، وهو أحد الأذرع الإعلامية لكوريا الشمالية: "كشف دعاة الحرب الكوريون الجنوبيون عن نيتهم الصريحة في استمرار الاختبارات الصاروخية لتعزيز قدراتهم الهجومية الوقائية ضد الشمال، وهم يهدفون لإشعال التوتر في شبه الجزيرة الكورية باستمرار".



وأضاف الموقع: "هذه الخطط العسكرية لن تمر مرور الكرام، ونحن سنجعلهم يندمون على ذلك".



إلى ذلك انتقد مياري، وهو موقع إعلامي شمالي آخر على الإنترنت، كوريا الجنوبية بسبب خطتها المتعلقة بإضافة غواصات نووية لترسانة أسلحتها، ووصف هذا "بالتصرف السيئ" الذي ينتهك الاتفاق الجنوبي-الشمالي الذي وُقع العام الماضي لوقف الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض والعمل على تقليل التوتر على الحدود.



وأضاف الموقع متسائلا: "كيف يمكن أن تساعد هذه التصرفات السيئة على كسب ثقة الطرف الأخر وإحلال السلام؟"