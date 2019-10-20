أستراليا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران في ظل التوترات بينهما

حذرت أستراليا رعاياها من السفر إلى إيران خلال هذه الفترة إثر التوتر في العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة.



وأشارت وكالة الأنباء الأسترالية إلى توقيف أكاديميين في الجامعات الأسترالية عن السفر إلى إيران؛ خشية أن تؤدي العلاقات الأسترالية الأوثق بالولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة المخاطر على المسافرين الى المنطقة.



وقالت السلطات إن الأستراليين قد يكونون أكثر حذرا من العرضة لخطر الاعتقال إذا قاموا بأنشطة "تجذب انتباه السلطات الإيرانية".



وكشفت الحكومة الفيدرالية، الشهر الماضي، عن أن كايلي مور جيلبرت، وهي أكاديمية بجامعة ملبورن، نشرت أعمالها حول الانتفاضات العربية عام 2011 والأنظمة الاستبدادية، والتي تحمل الجنسية البريطانية الأسترالية، محتجزة في سجن إيفين بطهران لمدة عام تقريبًا.