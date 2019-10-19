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كارمن سليمان تدعم مظاهرات لبنان: "حكايتي بدأت من بيروت"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:17 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة كارمن سليمان، عن دعمها للشعب اللبناني في التظاهرات التي خرج فيها الملايين للمطالبة بإنهاء الفساد واستقالة الحكومة.

وقالت كارمن سليمان في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لبنان من أحب البلاد لقلبي ومنها الناس عرفتني وحكايتي بدأت من بيروت، دعواتي وبتمنى السلامة لكل حبايبنا هناك وإن شاء الله اللي فيه خير هيحصل لبنان".

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، بدأت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج "أراب أيدول"، والذي نالت بسببه لقب البرنامج.

وانضم عدد كبير من النجوم إلى المتظاهرين في الشوارع ومنهم الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، وكارمن لبس، وأمل حجازي، والفنان راغب علامة، وسعد رمضان، والإعلامي اللبناني نيشان، والإعلامي وسام بريدي.

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