المفوضية الأوروبية: لم يعد أمامنا خيار سوى الرد على الرسوم الأمريكية

قالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، إنه لم يعد أمام المفوضية الأوروبية اختيارا سوى الرد على الرسوم التي قررت الولايات المتحدة اليوم الجمعة فرضها على وارداتها من الاتحاد الأوروبي في إطار النزاع التجاري بين الجانبين بشأن دعم صناعة الطائرات.



وقالت مالمستروم في بيان: "نأسف، لاختيار الولايات المتحدة المضي قدما في فرض الرسوم. هذه الخطوة لا تترك لن بديلا سوى التحرك نحن أيضا نحو فرض الرسوم".



وبدأت الولايات المتحدة اليوم فرض رسوم جديدة على وارداتها من بعض السلع الأوروبية منها المنتجات الزراعية مثل النبيذ الفرنسي والجبن الإيطالي، إلى جانب الطائرات.

