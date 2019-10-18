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حنان مطاوع تشعل إنستجرام رفقة زوجها وابنتها (صورة)
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:09 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مُركبة لها في 3 مراحل مختلفة، أثناء حملها وبعد الولادة وفي الوقت الحالي.
وعلقت "مطاوع" على الصورة، قائلة: "الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس".
يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة عبد الغني، كارولين خليل، وتأليف هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.
وعلقت "مطاوع" على الصورة، قائلة: "الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس".
يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة عبد الغني، كارولين خليل، وتأليف هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.