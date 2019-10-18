حنان مطاوع تشعل إنستجرام رفقة زوجها وابنتها (صورة)

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مُركبة لها في 3 مراحل مختلفة، أثناء ‏حملها وبعد الولادة وفي الوقت الحالي.



وعلقت "مطاوع" على الصورة، قائلة: "الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من ‏الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس".



يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ‏ياسر ‏جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، ‏وتأليف ‏هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.‏

