تجدد الاحتجاجات في إقليم كتالونيا

تجددت صباح اليوم الجمعة، في إقليم "كتالونيا" مظاهرات احتجاجية تطالب باستقلال الإقليم عن أسبانيا.



وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، أن هذه الاحتجاجات أدت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الشرطة عقب محاولة المتظاهرين اقتحام المكاتب الحكومية في برشلونة عاصمة إقليم "كتالونيا".



ولفتت القناة إلى أن هذا الاحتجاجات اندلعت عقب صدور حكم من محكمة في أسبانيا يوم "الإثنين" الماضي بالسجن على 9 زعماء انفصاليين من إقليم "كتالونيا".



وكان المتحدث باسم الحكومة الإقليمية في كتالونيا ميريتسيل بودو، قد قال في وقت سابق إنهم يشعرون بالتعاطف مع المتظاهرين ويتفاهمون غضبهم، لكن السلطات الإسبانية أعلنت أيضا أنها تسعى لمعرفة من يقف وراء تلك الاحتجاجات.