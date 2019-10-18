حبس 35 متهما بالاتجار بالمخدرات والأسلحة فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 35 متهما ألقي القبض عليهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة داهمت عددا من البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة ونجحت خلال يوم واحد في إلقاء القبض على 35 متهما.



وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها تحت قيادة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية في مجال قضايا المواد المخدرة حيث تم ضبط 34 متهما و31 قضية اتجار و3 قضايا تعاطي و1390 جرام حشيش و354 قرص مخدر و60 جرام استروكس و104 جرامات هيروين و215 جرام فودو و30 جرام بانجو.



أما في مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط متهم بقضية دفاع وطبنجة عيار 9مم وبندقية آلية وفرد خرطوش محلي الصنع وبندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و41 طلقة مختلفة الأعيرة.



تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين والمضبوطات وأحيلت للنيابات المختصة التي تولت التحقيقات.