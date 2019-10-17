جهاز بدر يصدر 20 قرارًا بإزالة وغلق وتشميع المحلات المخالفة

شن جهاز مدينة بدر، حملة مكبرة على الحيين الأول والثانى بقيادة رئيس الجهاز ومدير الإزالات ومدير التنمية ورؤساء الأحياء بتأمين من إدارة أمن الجهاز وبقوة أمنية من شرطة التعمير بقيادة رئيس مباحث شرطة التعمير ومساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لشرطة المرافق والتعمير.



وأوضح رئيس الجهاز أنه تم اليوم عمل حملة إزالة بالحي الأول مجاورة خامسة أسفرت عن تنفيذ عدد١٠ قرارات إزالة وعدد ١٠ قرارات غلق وتشميع المحلات المخالفة.



وأشار رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على كل المخالفات بالمدينة.