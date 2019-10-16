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رياضة

ميدفيديف المنهك ينسحب من بطولة كأس الكرملين للتنس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:15 م
دانييل ميدفيديف
دانييل ميدفيديف
وكالات
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قال دانييل ميدفيديف المصنف الرابع على العالم، اليوم الأربعاء، إنه سيعود للمنافسات في فيينا الأسبوع المقبل عقب انسحابه من كأس الكرملين للتنس في موسكو بسبب حالة الإعياء التي يشعر بها.

ونال ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة لقبه الرابع هذا الموسم في بطولة شنغهاي للأساتذة يوم الأحد الماضي بعد تغلبه على الكسندر زفيريف 6-4 و6-1 لكن اللاعب الروسي البالغ من العمر 23 عاما قال إن المشاركة في سادس نهائي له على التوالي اثر بشدة على ذهنه وجسده.

وقال ميدفيديف، الذي تأهل بالفعل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال والتي ستقام الشهر المقبل، لموقع اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الانترنت "اشعر بانني منهك للغاية من الناحية البدنية والذهنية. لن أكون جاهزا بنسبة 100 في المئة.
"كلاعب محترف، لا يمكنني النزول إلى الملعب وأنا أعرف انني لست جاهزا بنسبة 100 في المئة للمشاركة".
"الأمر محزن للغاية لأنني كنت أريد اللعب في موسكو أمام جماهير بلادي...إنها رياضة احترافية ويجب أن أقوم بما هو في صالح جسدي. في هذا الوضع، ليس لدي أي خيار".

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