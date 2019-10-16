إنتر ميلان: سانشيز يحتاج لعملية جراحية

أفادت التقارير الطبية أنه من الممكن احتياج مهاجم نادي ​مانشستر يونايتد​ ​ألكسيس سانشيز​ لعملية جراحية في ​إنتر ميلان​.



وتم اجراء فحوصات طبية على إصابة الكاحل التي تعرض لها التشيلياني ضد كولومبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأكد بيان صادر عن ناديه الإيطالي جاء فيه أن سانشيز يعاني من خلع في كاحله الأيسر. وسوف يطير إلى ​برشلونة​ هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان سيخضع للجراحة.



وقال بيان إنتر: "سيجتمع اللاعب مع رامون كوجات في برشلونة لإجراء مزيد من المشاورات، قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الجراحة ضرورية أم لا".