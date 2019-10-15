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عالم

بوتين: تنسيق روسي إماراتي بشأن القضايا الدولية الملحّة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده والإمارات تنسقان فيما بينهما بشأن القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة سوريا وليبيا واليمن والوضع في الخليج.

وقال بوتين- خلال المحادثات الروسية- الإماراتية فيأبوظبي: "لا تزال العلاقات الروسية الإماراتية تتطور بنجاح وبطريقة ودية وبناءة.. حيث تتوسع العلاقات في المجالات الثقافية والاقتصادية والإنسانية، ويتم الحفاظ على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، وقبل كل شيء، في سوريا وليبيا واليمن والوضع في الخليج".

وكان الرئيس الروسي قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث توجه بصحبة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي؛ لإجراء محادثات ثنائية.

وتتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والقضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج، وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

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