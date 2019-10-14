فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف ضد "داعش"

قالت مصادر لوكالة "فرانس برس"، إن فرنسا قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد تنظيم داعش في شمال سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية.



وتساهم باريس بنحو ألف جندي في التحالف في سوريا والعراق، وتقول مصادر عسكرية إن بين هؤلاء نحو مئتين من عناصر القوات الخاصة في شمال سوريا.



ورغم أن الحكومة الفرنسية لم تؤكد رسميا وجود القوات الخاصة في سوريا، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون اعترف ضمنيا بوجودهم هناك عقب اجتماع مع مسؤولي الدفاع الفرنسيين أمس الأحد.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في باريس برئاسة ماكرون إنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة العاملين الفرنسيين العسكريين والمدنيين الموجودين في المنطقة.



وأعلنت أنها ستتخذ خطوات لتعزيز الأمن القومي.



ورفض المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية كشف مزيد من التفاصيل عن الإعلان لأسباب أمنية.