حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 13 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأحد، لبرج العقرب على النحو التالى:-



مهنيًا: أن تاثيرات القمر من برج الحمل تولد حيرة إزاء خيار لا بد منه، وقد يتعلق بمجال مهني يربكك أو بعملية شراء تقدم عليها.



عاطفيًا: تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ على سرية مشاعرك وأقبل ما يحدث من دون اعتراض إذا استطعت.



صحيًا: لا تدع مشاغلك المهنية والعملية تنسيك الاهتمام بالشأن الرياضي وبوضعك الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.