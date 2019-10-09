تظاهرات أمام المحكمة العليا أثناء محاكمة نشطاء في هونج كونج (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترانيوز"، لقطات حية، من تظاهر المئات من المحتجين أمام المحكمة العليا أثناء محاكمة نشطاء في مدينة هونج ونج.



يذكر أن حكومة هونج كونج اتخذت تدابيرًا بمنع ارتداء الأقنعة، والحد من استخدام الإنترنت، لمحاولة تحجيم مشاركة كل طوائف وفئات أهالي المدينة في هذه الاحتجاجات المطالبة بالمزيد من الديمقراطية.



وتستمر تظاهرات المواطنين في هونج كونج منذ عدة شهور، لرفض مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين، وفرض طلبات على الإدارة بمزيد من الحقوق والتخلص من قدر أكبر من التبعية للصين.