اليابان تقدم احتجاجا لكوريا الشمالية بشأن تصادم زورق وقارب

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم الثلاثاء إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى بيونج يانج بشأن حادث التصادم الذي وقع بين قارب صيد كوري شمالي وزورق دورية ياباني بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وأضاف رئيس الوزراء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن السلطات اليابانية ساعدت الصيادين الذين تم إنقاذهم في أعقاب الحادث على الصعود على متن سفينة كورية شمالية أخرى وسمحت لهم بالرحيل بسبب نقص الأدلة التي تبين أن عملية الصيد غير قانونية.



وقد أنقذت السلطات اليابانية أمس الاثنين عددا من الصيادين الكوريين الشماليين بعد أن سقطوا في البحر في أعقاب اصطدام سفينتهم بسفينة تفتيش تابعة لوكالة مصايد الأسماك اليابانية وغرقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة الساحل الشمالي للبلاد.