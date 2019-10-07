رئيس العراق: لم نأمر بإطلاق النار على المتظاهرين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن هناك مصالح أجنبية تريد أن تستثمر كل مشكلة داخل العراق، مؤكدا التحقيق في وقوع ضحايا في التظاهرات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.



وقال برهم صالح في كلمة له مساء اليوم الاثنين تعليقا على التظاهرات إن الشباب الذين سقطوا في المظاهرات تركوا جرحا في الصدور لا يبرأ بالتطمينات، مؤكدا أن ما حصل فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها وذلك وفق قناة "العربية".



وشدد برهم صالح على أن السلطات لم تعط أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا أن ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين غير مقبول.



واعتبر الرئيس العراقي أن الفساد المالي عرقل فرص التقدم في العراق، واقتصاد البلاد تعرض للاستنزاف بسبب التحديات الأمنية.



وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين جراء التظاهرات التي اندلعت في أجزاء واسعة من البلاد الأسبوع الماضي.