شرطة لندن تقبض على 10 نشطاء فى مجال مكافحة تغير المناخ

ألقت شرطة لندن، اليوم السبت، القبض على 10 نشطاء في مجال مكافحة تغير المناخ، وذلك قبل انطلاق موجة احتجاجات جديدة من المقرر أن تنظمها جماعة إكستينكشن ريبليون المعنية بالدفاع عن البيئة بعد غد الإثنين، كما صادرت الشرطة معدات كانت في حوزتهم.



وقالت شرطة العاصمة: "إن 7 نساء و3 رجال اعتقلوا في جنوبي لندن للاشتباه في وجود مؤامرة لإحداث إزعاج عام".



من جانبها، قالت جماعة إكستينكشن ريبليون، إن الشرطة صادرت أيضًا 6 مركبات، بالإضافة إلى خيام ودورات مياه ومعدات للمعاقين، وهي الأدوات التي من شأنها أن تساعدنا في توفير مكان آمن ونظيف ومتاح للجميع.



وتعتزم جماعة إكستينكشن ريبليون إطلاق احتجاجات لمدة أسبوعين في 60 مدينة حول العالم اعتبارًا من بعد غد الإثنين.



وقد وعدت الجماعة المعنية بمكافحة تغير المناخ باحتلال مراكز القوة سلميًا وإغلاقها حتى تعمل الحكومات على مواجهة المناخ والطوارئ البيئية.