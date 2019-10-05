الإذاعة اليابانية: المبعوث الكوري الشمالي يعلن فشل المفاوضات مع واشنطن

أعلن المبعوث الكوري الشمالي لإجراء محادثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بيونج يانج النووي، فشل المفاوضات.



ذكرت ذلك النبأ العاجل هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



واستأنفت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المحادثات النووية على مستوى العمل في السويد في وقت سابق اليوم بعد توقف دام أشهر، وسط تفاؤل حذر بشأن احتمالات التوصل إلى حل وسط.



وتمثل هذه المحادثات أول مفاوضات رسمية منذ القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العامصة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق بسبب وجود خلاف حول نطاق نزع السلاح النووي في بيونج يانج والمقابل الذي ستقدمه واشنطن.