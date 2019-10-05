روسيا: لا حديث حاليًا عن مساعدات مجانية لكوبا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، أنه لا يوجد الآن أي حديث عن تقديم مساعدات إلى كوبا من قبل روسيا مثلما كان الحال في الحقبة السوفيتية.



وقال ميدفيديف، في تصريحات اليوم السب- إن "العلاقات الثنائية بين البلدين ودية، ولكن براجماتية أيضا، وإن التعاون يجب أن يكون مفيدا لكلا الجانبين".



وأضاف أن "الوضع قد تغير في هذا العالم فيما يتعلق بالمساعدة المجانية والإمدادات غير القابلة للاسترداد.. الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا وكوبا تتغير، ولا يمكن أن يجري الآن أي حديث عن أي نوع من المساعدة غير القابلة للاسترداد والتي يتعين شطبها بعد ذلك".



وفيما يتعلق بإمكانية عودة فرقة عسكرية روسية إلى كوبا.. قال ميدفيديف: "دعهم يتكلمون، بالمعنى الدقيق للكلمة، لم يكن لدينا قاعدة هناك في العهد السوفيتي"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بنشر فرقة عسكرية منفصلة.



وأضاف رئيس الوزراء الروسي: "تكلمنا مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، الرئيس السابق للدولة راؤول كاسترو عن التعاون فيما بيننا".