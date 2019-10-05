نشطاء بيئيون يغلقون مركز تسوق في باريس

دخل نشطاء بيئيون في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، إلى أحد مراكز التسوق وأغلقوه؛ للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مئات المتظاهرين المنتمين لجماعة "إكستنكشن ريبليون" المعنية بالمناخ، وبعض أعضاء حركة "السترات الصفراء"، دخلوا إلى مركز تسوق "إيطالي دو" في جنوب باريس، حيث أغلقوا أبواب المركز وحصنوا أنفسهم بداخله.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المحال التجارية أغلقت أبوابها عقب دخول المحتجين إلى مركز التسوق، مضيفة أنه تم حشد العشرات من رجال الشرطة خارج المركز لمراقبة الاحتجاجات الجارية.