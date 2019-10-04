زيدان يدافع عن كورتوا وأزمة الإصابات تتفاقم بغياب مارسيلو

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن الحارس تيبو كورتوا الواقع تحت ضغوط شديدة عقب الانتقادات بسبب مستواه هذا الموسم.



وتعرض حارس بلجيكا لصيحات استهجان خلال التعادل المحبط لريال بملعبه 2-2 مع كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بعد أن تقدم الضيوف بهدفين بشكل صادم.



وخرج كورتوا بين الشوطين بسبب مشكلة ستحرمه من المشاركة في مباراة ضمن صراع الصدارة مع غرناطة صاحب المركز الثاني غدًا السبت.



ونفى ريال مدريد في بيان اليوم الجمعة ما ذكرته وسائل إعلام محلية حول معاناة الحارس من نوبات قلق.



وأوضح النادي أن كورتوا يعاني من "التهاب حاد في المعدة" وهو ما أكده زيدان.



وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي "كان يشعر بتعب (قبل مباراة كلوب بروج) وأنا متأكد من ذلك وهذه أمور تحدث. عانى من مشكلة في المعدة لكنه كان قادرًا على اللعب، وفي الاستراحة لم يكن بحالة جيدة".



وسيحل محله الحارس ألفونس أريولا غدا.



وأضاف زيدان "أهم شيء هو ما يشعر به الآن وبالتأكيد لم يكن هو السبب الرئيسي فيما حدث أمام بروج في الشوط الأول، هو حارس المرمى لكنه ليس المذنب الوحيد.



"غدًا سنلعب مباراة بين الأول والثاني ولا نريد أن تسوء الأمور، فالمباراة تعني الكثير. سنواجه فريقًا يمر بفترة جيدة مثلنا ونريد بذل أقصى جهد.



"لم نجد متسعًا من الوقت للتعافي لكننا في حالة استعداد".



ويواجه ريال مشكلة دفاعية أخرى قبل استقبال الفريق الصاعد للأضواء حديثًا بعد تأكد غياب الظهير الأيسر مارسيلو بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



ويغيب بالفعل فيرلان ميندي وناتشو في نفس المركز مما يفرض على زيدان الارتجال لكنه قال إنه لن يعتمد على جاريث بيل في هذا المركز الذي بدأ فيه مسيرته.



وقال "لأكون صادقًا لم أفكر في هذا الأمر على الإطلاق لكن توجد لدينا خيارات أخرى".



وتشمل الخيارات الاعتماد على الوافد الجديد إيدر ميليتاو الذي كان يلعب كظهير أيمن في السابق.



وتابع زيدان "هذا خيار مطروح بالتأكيد لأنه مدافع ولعب في الجانب الأيمن".

