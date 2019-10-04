زيدان يدافع عن كورتوا بعد انتقاد أدائه أمام كلوب بروج

دافع المدير المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا بعد تلقيه الكثير من الانتقادات على أدائه في الشوط الأول أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.



وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، إن صافرات الاستهجان التي تعرض لها كورتوا "قد تكون عادلة أو لا، إنها شىء حدث وهو يعلم به. إنه قوي ويعرف بأن الجميع كان يستحق اللوم على الشوط الأول أمام بروج، فلا يجب أن نتهرب من ذلك".



وأضاف زيدان "هناك دائمًا نقاش حول مركز حارس المرمى هنا، وسيظل هذا الأمر على الدوام. أنت تقوم بعملك وأنا أقوم بعملى، لدي 25 لاعبًا وأنا أعتمد عليهم جميعًا. حافظنا على نظافة شباكنا فى ثلاث مباريات، وكان هو من يقف في المرمى. فما أقوله هو أننا سنواصل المضي للأمام ولدينا لقاء غدًا".



واعتبر مدرب الريال أن الفريق المدريدي يمتلك حارسين جيدين، هما الفرنسي ألفونس أريولا، الذي يعد حارسًا رائعًا وكذلك تيبو، مشيرًا إلى أهمية جميع اللاعبين الذين يعلمون جيدًا أدوارهم المطلوب منهم أداؤها، وأنهم يتدربون من أجل اللعب وفي النهاية يقرر المدرب.



وأوضح زيدان أن مواجهة الريال وغرناطة غدًا في الليجا هي مباراة بين صاحبي المركزين الأول والثاني بالدوري الإسباني، مضيفًا أن "هذا يعني الكثير. فهم فريق يحظى بموسم جيد مثلنا، وعلينا لعب مباراة جيدة للحصول على نتيجة جيدة، ولم يكن هناك الكثير من الوقت للتعافي لأجل مباراة الغد، لكننا مستعدون".