مقتل 25 عراقيا خلال احتجاجات تطالب بمحاربة الفساد

أفاد المتحدث باسم علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الخميس، بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.



وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسبما أفاد المتحدث باسم البياتي في تصريحات صحفية

واتخذ الأمن إجراءات مشددة توقفت على إثرها المظاهرات في بغداد حيث تم فرض حظر التجوال وقطع الطرق بين مناطقها.



وأضاف المتحدث باسم البياتي أن عدة محافظات شهدت مظاهرات اليوم.



وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



ويذكر أن عددا من المحافظات إلى جانب بغداد تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.