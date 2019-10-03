الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 25 عراقيا خلال احتجاجات تطالب بمحاربة الفساد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:56 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أفاد المتحدث باسم علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الخميس، بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.

وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسبما أفاد المتحدث باسم البياتي في تصريحات صحفية
واتخذ الأمن إجراءات مشددة توقفت على إثرها المظاهرات في بغداد حيث تم فرض حظر التجوال وقطع الطرق بين مناطقها.

وأضاف المتحدث باسم البياتي أن عدة محافظات شهدت مظاهرات اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ويذكر أن عددا من المحافظات إلى جانب بغداد تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

"جنة" حملة يطلقها الأزهر لمناهضة العنف ضد الأطفال (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

منذ حوالي 7 ساعات

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

منذ حوالي 19 ساعة

فيديو.. تركى آل الشيخ يهدى أغنية لمصر بصوت عمرو دياب

ads

الصور

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

الأكثر قراءة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

الرئيس نيوز

مصدر أمني يرد على بيان حقوق الإنسان بشأن "فحص هواتف المواطنين"

تعرف على أسعار البنزين بعد تخفيضها

افتتاح مشروع 306 بالدقى بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا

منوعات

مكتب التحقيقات الفيدرالي يجند المخبرين في "فيسبوك"

هونج كونج تبهر زوار "الشارقة للساعات والمجوهرات"

تغير المناخ يتسبب في وفاة الدب القطبي بكندا لقلة الأسماك (صور)

أسعار قهوة ستاربكس على مستوى العالم

كشكول

بنى سويف الأزهرية تبدأ تدريب المعلمين على التعامل السليم مع الطلاب

5 أخطاء يقع فيها الآباء والأمهات أثناء تربية أطفالهم

ابنة طنطا تحصل على بطولة الجمهورية للوثب العالي

بالصور.. "النيلي" يكرم المدارس الحاصلة علي اعتماد الجودة

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

إجتماع وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا لبحث ازمة ملء السد..  غدًا

افتتاح “مشروع 306” بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية

محافظات الصعيد تستعد لمواجهة السيول

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

حفل توقيع "الرحلة 508" بجاليري ضي.. 24 أكتوبر

"المرأة الريفية.. معاناة وكفاح".. ندوة بثقافة أسيوط

أنشطة متنوعة بثقافة المنيا

انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

صفحتنا ع الفيس بوك