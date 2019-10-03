رئيس الوزراء الروسي يبدأ زيارة لكوبا بعد عقوبات أمريكا على هافانا

بدأ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الخميس زيارة إلى كوبا تستغرق يومين في ظل سعى هافانا إلى تعزيز الدعم الاقتصادي بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليها.



وذكرت شبكة (فرانس 24) الإخبارية اليوم أن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز كان في استقبال ميدفيديف بالعاصمة (هافانا).



ونقلت الشبكة عن وزارة الخارجية الكوبية قولها إن "كوبا وروسيا يتمتعان بأعلى مستوى للتبادلات والحوار السياسي والذي ثبت أنه مثمر ومفيد".



ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد حول ذلك.



وكان النائب الأول لرئيس مكتب الحكومة الروسية سيرجي بريخودكو قد أكد - في وقت سابق اليوم - استعداد بلاده لأن تصبح الشريك الاستراتيجي لكوبا في توليد الطاقة النووية في حال راجعت الأخيرة موقفها فيما يتعلق ببناء محطات للطاقة النووية.



وبشكل عام، فإن لدى روسيا وكوبا اتفاق حكومي دولي إطاري بشأن التعاون في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ويمنح هذا الاتفاق الجانبين الفرصة لمناقشة جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.