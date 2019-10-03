نشطاء البيئة يرشون طلاء أحمر على "المالية" البريطانية

استخدم نشطاء يطالبون بمكافحة تغير المناخ سيارة إطفاء في رش طلاء أحمر على واجهة وزارة المالية البريطانية اليوم الخميس.



وقاد النشطاء السيارة إلى مقر وزارة المالية ورشوا المبنى بالدهان الأحمر من خرطوم المياه، لكنهم في لحظة معينة فقدوا سيطرتهم على الخرطوم.



وبعد ذلك وقف أربعة من النشطاء على ظهر سيارة الإطفاء التي كُتب عليها "أوقفوا تمويل تدمير المناخ".

وكان درج الوزارة مغطى بالدهان الأحمر.



وقالت جماعة إكستينكشن ريبليون المعنية بالدفاع عن البيئة إن أعضاءها رشوا 1800 لتر من الطلاء على مبنى الوزارة، كما كتبوا جملة "أوقفوا تمويل تدمير المناخ" بالدهان على حوائط المبنى.