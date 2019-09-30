النرويج تمنح الجابون 150 مليون دولار للحفاظ على الغابات

وقعت الجابون والنرويج على اتفاقية للحفاظ على ثروات الأخيرة الطبيعية من الغابات، تحصل الجابون بمقتضاها على 150 مليون دولار على مدار 10 أعوام مقابل الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون.



وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية الليلة، أن الاتفاقية - التي تمت بوساطة مبادرة الحفاظ على الغابات بوسط أفريقيا - من شأنها أن تساعد الجابون على المحافظة على 98 في المائة من الغابات المطيرة الموجودة في الوقت الراهن في أراضيها.



من جانبه، رحب وزير الغابات الجابوني "لي وايت" بالاتفاقية، واصفا إياها بالتاريخية، والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلاده من أجل الحفاظ على الغابات.



تجدر الإشارة إلى أن الجابون تعتبر واحدة من أكثر الدول ذات المساحات الخضراء في العالم، حيث تمثل الغابات نحو 88% من أراضيها كما تعتبر غابات منطقة وسط إفريقيا بشكل عام بمثابة الرئة الثانية للعالم بعد غابات الأمازون.