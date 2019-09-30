عاطل ينتحل صفة موظف بجهة سيادية فى النزهة

ألقت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، القبض على عاطل بتهمة انتحال صفة موظف بجهة سيادية في النزهة.



أثناء مرور النقيب نديم ندا، ضابط مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، أسفل كوبري الحرفيين، تمكن من ضبط "عبد الله. م" أثناء استقلاله سيارة، وقرر المتهم بانتحال صفة موظف بجهة سيادية بمستشفى وادي النيل، وبسؤاله عن التراخيص قال إنه يعمل موظفا بجهة سيادية.



وبتفتيشه عثر معه على بطاقة رقم قومي مدون بها بدون عمل، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، اعترف بانتحال صفة موظف بجهة سيادية، لتسهيل سيره ومروره من الأكمنة.



تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.