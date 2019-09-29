علم الدين: الإعلام الغربي لا يهتم سوى بالصراع والعنف بالعالم الثالث

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه في التراث الإعلامي أن الأخبار السلبية هي التي تبيع.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e: "نقل الأخبار في العالم الغربي يعتمد على القيم المرتبطة بالصراع والعنف والثورات، ولكن للأسف لا يطبق إلا على العالم الثالث".



وتابع: "نشرة cnn، لا تجد فيها حادث "فيرجسون"، والزنجي الذي قتل، والـ bbc عندما يكون هناك حادث أمام البرلمان، فتتحدث عنه لثواني معدودة، فهذه الدول تحرص على أمنها القومي، وحل البرلمان الإنجليزي، لم يتحدث أحد عنه، ولو كان البرلمان المصري كانت الـ bbc أقامت ندوات وتقارير".



واستطرد: "عندما نطالع الإعلام الغربي نجد بعض التحيز وله علاقة بتوجهات بلدهم والتمويل والإعلانات، وعلاقتهم بنا فنحن في غياب وأنه يجب أن نتوقف عن مخاطبة أنفسنا والتحدث مع منصات خارجية وعلى الخارجية والهيئة الوطنية للإعلام أن يضعوا أيديهم مع ضياء رشوان، لكي يكون هناك منصات إعلامية ناطقة بأكثر من لغة، فنحن نحتاج لتحرك دولي مختلف تمامًا برؤيا جديدة".