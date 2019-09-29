تسريب صوتي للإخوان يكشف مخططهم للتحريض على الدولة (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يظهر استعدادهم قبل يوم الجمعة الماضية، لتحريض المواطنين عبر فيسبوك، على تخريب الدولة.



وأظهر التسريب الذي أذاعه خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تخطيط الإرهابيين لتحريض الشباب على أهمية التواصل عبر السوشيال ميديا للاستفادة من محمد علي ومفاجئة أجهزة الدولة بالنزول.



كما أوضح التسريب فشل الجماعة في مخططها، حيث كان يتمنى أحد قيادتها القدرة على حشد 50 ألف شخص فقط، وهو ما فشلوا في تحقيقه.