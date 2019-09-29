بشرى عن إطلالتها في الجونة: "المهرجانات الدولية شكلها كدا"

بشرى ترد على الإنتقادات التي وجهت ضدها بسبب أزيائها في المهرجان



ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود@BushraRozza pic.twitter.com/LoSgN1ksiv — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) September 29, 2019

ردت الفنانة بشرى، على الانتقادات التي تعرضت لها هي وبعض النجمات بسبب إطلالتهن في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، قائلة: "المهرجانات الدولية شكها كدا".وأضافت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمُذاع عبر فضائية "روتانا": "لو عايزين تقولوا على نفسكم دوليين وعالميين هي المهرجانات بيكون شكلها هكذا، ومن يقول عكس ذلك، فله أفكار أخرى وله مطلق الحرية في قناعاته وحريته الشخصية ولكن لا يفرضها عليّ".يذكر أن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، كان يوم الجمعة الماضي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.