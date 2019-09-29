نشطاء المناخ: تكييف الهواء حول ملاعب الدوحة يزيد من الانبعاثات

حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر (جرين بيس) وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، من أن "تكييف الهواء حول الملاعب في استاد الدوحة الذي يستضيف مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم ليس سليمًا من الناحية البيئية، بل سيزيد من الانبعاثات"، وفقا لصحيفة اوبزرفر جامايكا.



يأتي هذا بينما يصر المنظمون في قطر على أنهم اتخذوا خطوات جادة للتخفيف من تأثير درجة الحرارة المرتفعة على عرض ألعاب القوى وأن كأس العالم 2022 لكرة القدم سوف يكون بأفضل حال، لكن نشطاء المناخ يشككون في ذلك، محذرين من أن الأحداث التي تعتمد بشكل كبير على تكييف الهواء مثل ألعاب القوى على سبيل المثال لا يمكن أن تتم بسلامة وصحة كاملة.



يذكر أن القائمين على استاد خليفة في الدوحة، مكان إقامة بطولة العالم، قالوا إنهم سوف يحافظون على درجة حرارة تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية في حين تتجاوز درجة حرارة الهواء الخارجي خلال النهار 40 درجة، وتصل الرطوبة لأكثر من 50 %.