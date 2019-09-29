الآلاف يشاركون فى مسيرة للمعارضة فى روسيا

يواصل نشطاء المعارضة الروسية موجة الاحتجاجات في موسكو، حيث من المتوقع أن يتجمع اليوم الأحد الآلاف من مؤيدي المعارضة.



وطالب المنظمون السلطات بإطلاق سراح العديد من أنصار المعارضة المعتقلين منذ اندلاع حركة الاحتجاج قبل بضعة أشهر.



وقال الحزب الليبرالي الروسي، المنظم للمسيرة، على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "يمكننا التوصل إلى الإفراج ليس فقط عن الممثل بافيل أوستينوف، ولكن عن جميع الذين تم احتجازهم معه".



وكان أوستينوف، 23 عامًا، ممثلًا غير معروف قبل أن تتهمه الشرطة بمهاجمتهم خلال مظاهرة احتجاج مؤخرًا في وسط العاصمة الروسية، ونفى مشاركته في الاحتجاج، ولم يثبت شريط فيديو الحادث المزاعم، وانبرى العديد من المشاهير للدفاع عن أوستينوف.



ومن المتوقع أن تكون مظاهرة اليوم الأحد الأكبر منذ اندلاع المظاهرات التي حدثت في وقت قريب من إجراء انتخابات مجلس مدينة موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي خسر فيها حزب روسيا الموحدة المهيمن، المرتبط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حوالي ثلث مقاعده.