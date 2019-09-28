كولن: أردوغان سيطر على القوات المسلحة للتخلص من معارضيه

قال الداعية التركي والمعارض البارز محمد فتح الله كولن، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى للسيطرة على القوات المسلحة التركية، وإعادة هيكلتها لصالحه فقط، ثم أطلق حملته ضد "الخدمة" وعزم على التخلص من المتعاطفين مع أفكارها.



وأوضح كولن خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الفلسفة التي تقوم عليها "الخدمة" هي مكافحة ثلاثة أشياء وهي الجهل والفقر والنزاعات، كما أن التعايش والتعاون والاتفاق من وسائل استمداد التوفيق الإلهي ولابد من مواصلة السير قدما في هذا الطريق.



وأردف: "المتعاطفون مع الخدمة وجدوا أن هذه الأفكار معقولة ونافعة للإنسانية، فلاقت قبولًا واسعًا وحظى المتعاطفون معها بقبول في الكثير من البلاد"، مؤكدًا أنه لا يعرف الكثير من هؤلاء.