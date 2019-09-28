"الصحفيين": لم نعتمد نتائج قيد المشتغلين حتى الآن

قال مصدر بنقابة الصحفيين، إن لجنة القيد برئاسة خالد ميري، لم تعتمد بعد نتائج لجنة القيد "المشتغلين" لمن أتموا المدة القانونية للنقل من جداول تحت التمرين والتى كان قد تم عقدها 10 سبتمبر الماضي.



وذكر المصدر أن لجنة القيد ستعقد اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لاعتماد نتيجة لجنة قيد المشتغلين.



وأوضح، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة من المقرر أن تعتمد النتيجة، ومن ثم يتم عرضها على اجتماع مجلس النقابة المقبل وذلك لاعتمادها بشكل نهائي.



كانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، عقدت جلسة للمتقدمين للنقل لجدول المشتغلين يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل، ويوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.

