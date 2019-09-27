أكتوبر.. مصر تستقبل الطائرة الثانية من طراز إيرباص 200

تستعد شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لاستقبال ثاني طائراتها من طراز إيرباص 200 300 الحديثة، القادمة من دولة كندا، الشهر المقبل، وذلك ضمن صفقة شراء 35 طائرة حديثة مختلف الطرازات، والتي تلقب بـ"صفقة القرن"، حيث من المقرر أن يكون فى استقبالها بمطار القاهرة الدولي مسؤولي الشركة الوطنية للطيران وقيادات من وزارة الطيران المدني.



ومن المقرر أن يغادر وفد رفيع المستوى من الشركة الوطنية "مصر للطيران "، من جميع الإدارات والقطاعات القانونية والمالية والادارية والصيانة والضيافة والطيارين؛ لمشاهدة تجريب الطائرة الثانية واستلامها من منقب المصنع المنتج للطائرة، حيث ستنضم عقب وصولها إلى القاهرة لأسطول شركة مصر للطيران، وذلك في إطار حرص مسئولى وزارة الطيران المدني على منافسة الشركة الوطنية للطيران لكبريات شركات الطيران العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة القوية التي تشهدها صناعة النقل الجوي العالمي.