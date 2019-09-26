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رياضة

شخصيات بارزة بدورتموند تدعم احتفاظ ريوس بـ"شارة" قيادة الفريق

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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أبدى عدد من الشخصيات البارزة في نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم دعمهم للاعب
ماركو ريوس ليظل قائدًا للفريق، رغم الانتقادات الأخيرة في وسائل الإعلام.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند اليوم الخميس "ماركو ريوس هو قائدنا وسيظل قائدنا، لا يوجد سبب لتغيير شيء ما هناك".

وأضاف زورك أن النقاش نشأ في وسائل الإعلام، وقال "يمكنهم كتابة ذلك بقدر ما يريدون".

من جانبه، قال السويسري لوسيان فافري مدرب الفريق إنه لا يوجد شك في أن "أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا هذا العام" هو قائد للفريق، بالرغم من وجود بديل محتمل لحمل شارة القيادة يتمثل في ماتس هوميلز قلب دفاع الفريق.

وأضاف فافري "لا أعرف على الإطلاق لماذا يثار هذا السؤال. ماتس هوميلز لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق. لكن ماركو كان جيدًا جدًا في العام الماضي، كما ظهر بشكل مميز الآن".

كان رد فعل ريوس غاضبًا عندما سئل عن عقلية الفريق بعد تعادل دورتموند 2 2 مع آينتراخت فرانكفورت في المرحلة الماضية من الدور الألماني «بوندسليجا»، حيث فشل دورتموند في الحفاظ على تقدمه 2-1 عقب تلقيه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وكانت هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يخفق خلالها دورتموند في الفوز خارج ملعبه ببوندسليجا، بعدما خسر 1-3 أمام يونيون برلين.

ويحتل دورتموند المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الألماني برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف لايبزج «المتصدر»، قبل لقائه مع ضيفه فيردر بريمن بعد غد السبت في المرحلة القادمة للبطولة.

وكان هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، شدد في تصريحات أدلى بها لمجلة «كيكر» الألمانية في وقت سابق اليوم على " لم يقم أحد في دورتموند"، بقيادة نقاش حول تغيير ريوس كقائد للفريق.

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