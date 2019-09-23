تشافي يشيد بالقرار الجديد قبل مواجهة الهلال السعودي

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد، بقرار الاتحاد القطري، الخاص بتأجيل مباراة الفريق مع العربي بالجولة الخامسة من الدوري، وذلك لارتباطه بمواجهة الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 1 أكتوبر المقبل.



وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم والخاص بمباراة السد والسيلية المؤجلة من الجولة الثالثة، والتي ستقام غدا: "أشكر اتحاد الكرة على تأجيل لقاء العربي التي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل، نحن نخوض عدة مواجهات قوية في هذه الفترة، ونمثل قطر في البطولة الآسيوية ونحتاج لبعض الراحة".



وأضاف: "أعتبر هذه البادرة طيبة وإيجابية، كما أن التأجيل لن يضر العربي، وعموما التركيز الآن على مباراة السيلية التي سنخوضها غدا قبل خوض المواجهة الآسيوية الأسبوع المقبل".



وتابع: "نحن أمام مباراة في غاية القوة أمام السيلية، فهو فريق جيد ويمتلك خبرة كبيرة ولديه عناصر مميزة قادرة على تقديم مستوى جيد، وعلينا أن نستعد بالشكل المناسب لتحقيق الفوز".