تشكيلة الهلال السعودي في مباراة اليوم ضد الاتحاد

يلاقي نادي الهلال نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت، في مدينة جدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



– جاء تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد كالتالي..



حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.



الدفاع: ياسر الشهراني – جانغ – محمد جحفلي – علي آل بليهي.



الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – أندري كاريو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.



الهجوم: بافيتيمبي جوميز.



ويتصدر النادي الأزرق، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يأتي نظيره العميد في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط من مباراتين فقط.