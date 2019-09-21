تشكيلة الهلال السعودي في مباراة اليوم ضد الاتحاد
السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:35 م
وكالاتطباعة
يلاقي نادي الهلال نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت، في مدينة جدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
– جاء تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد كالتالي..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
الدفاع: ياسر الشهراني – جانغ – محمد جحفلي – علي آل بليهي.
الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – أندري كاريو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.
الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
ويتصدر النادي الأزرق، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يأتي نظيره العميد في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط من مباراتين فقط.
– جاء تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد كالتالي..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
الدفاع: ياسر الشهراني – جانغ – محمد جحفلي – علي آل بليهي.
الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – أندري كاريو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.
الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
ويتصدر النادي الأزرق، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يأتي نظيره العميد في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط من مباراتين فقط.