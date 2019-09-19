خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الأوضاع

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



وأدان رئيس وزراء باكستان - خلال اللقاء - الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكدا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.