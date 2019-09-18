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رياضة

الدوري السعودي: الاتحاد والهلال يعودان الى المواجهة المحلية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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سيكون التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد، أمام فرصة للرد على منتقديه عندما يستضيف فريقه الهلال السبت في قمة مباريات المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم التي تنطلق الخميس، بعد أيام من خسارته أمامه في دوري أبطال آسيا.

ويجد سييرا نفسه أمام ضغط متزايد من الاتحاديين، لاسيما بعد الإقصاء من دوري الأبطال بالخسارة أمام الهلال 1-3 الثلاثاء في إياب ربع النهائي (تعادلا سلبا ذهابا). وتهدد خسارة ثانية أمام الهلال في ظرف أسبوع واحد، بوضع مصير التشيلي على المحك في الدوري السعودي الذي طالما شكل مقصلة للمدربين بمجرد توالي النتائج المتواضعة.

ولقي سييرا انتقاد مشجعي الفريق على مواقع التواصل منذ تعيينه لاسيما على خلفية خياراته لجهة اللاعبين الأجانب، لكن البداية الإيجابية التي حققها محليا وقاريا حيّدت المدرب، قبل أن تعود علامات الاستفهام بشأنه في أعقاب الخسارة أمام الهلال، والتي أتت على رغم تقدم الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول.
وكتب رئيس الاتحاد أنمار الحائلي عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء "جمهور الإتحاد الحبيب أشعر بحجم الغضب لأني واحد منكم أعلم أن الطموح عالي والعشم في إدارتنا الشيء الكبير وبمجرد قدومنا ارتفع سقف الطموحات نظير ما قدمنا السنوات الماضية"، متابعا "نحن الآن في مرحلة بناء لدينا عناصر مميزة لنستمر في دعمها ونعدكم بالتصحيح".

وخسارة الاتحاد الثلاثاء هي الثانية تواليا، بعد سقوط غير متوقع أمام ضمك في المرحلة الثالثة (1-2) الجمعة، كانت الأولى للفريق الذي خاض مباراتين حتى الآن في الدوري المحلي.

وسيعود لتشكيلة الاتحاد المهاجم الصربي أليكسندر بريغوفيتش الذي غاب عن مباراة الهلال لعدم قيده في القائمة الآسيوية، بينما يواصل المدافع المغربي مروان داكوستا البرنامج البدني بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي في فرنسا لإصابته بتمزق في العضلة الضامة.

في المقابل، يسعى الهلال الى البناء على الانتصار القاري الثمين الذي حققه على حساب الاتحاد، ليضيف بإشراف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ثلاث نقاط تعزز وضعه هذا الموسم، في سعيه لاستعادة اللقب الذي انتزع النصر في الموسم الماضي.

وقال لوشيسكو الثلاثاء بعد بلوغ الدور نصف النهائي لدوري الأبطال (نهائي غرب آسيا) لمواجهة السد القطري، "مباراة الاتحاد في الدوري ستكون مختلفة تمامًا عن دوري أبطال آسيا نظرًا لاختلاف المنافسة".

وأضاف "قدمت إلى هنا منذ شهرين ونصف نحتاج إلى وقت أكبر لبناء مشروعنا، وأدرك حجم التوقعات والطموحات في نادٍ مثل الهلال".

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