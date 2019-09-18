السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

أدانت المملكة العربية السعودية، الهجومين الإرهابيين اللذين شنتهما حركة طالبان الأفغانية أمس واستهدفا تجمعًا انتخابيًا للرئيس أشرف غني، في إقليم باروان وسط البلاد، وقاعدة للجيش في العاصمة كابول، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وأعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة «واس» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن استنكار بلاده لتلك الأحداث الإرهابية، مجددًا التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب أفغانستان ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.