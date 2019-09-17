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رياضة

صافرة مصرية لمواجهة أفريقية مشتعلة بدوري الأبطال

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة النجم الساحلي التونسي وأشانتي كوتوكو الغاني في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المواجهة التي انتهت مباراة الذهاب منها بفوز الفريق الغاني بهدفين دون رد، سيدير نور الدين لقاء الإياب الذي يقام في تونس.

ويشمل طاقم التحكيم كل من تحسين أبوالسادات مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى محمد عادل حكما رابعا.

ويعد نور الدين من بين أبرز الحكام المصريين على الساحة وتم إسناد مباريات عربية وأفريقية عديدة له في السنوات الأخيرة، حيث أدار نهائي البطولة العربية بمصر عام 2017 بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي وشهدت جدلا كبيرا.

وفي الوقت نفسه يتلقى الجانب التونسي قرار تعيين التونسي بترقب وحذر خاصة أن جهاد جريشة أدار مباراة الذهاب بين الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال النسخة الماضية وتم إيقافه من قبل الكاف بسبب قراراته قبل أن يتم رفع الإيقاف عنه بعد فترة قصيرة ويشارك في إدارة مباريات كأس أمم أفريقيا الأخيرة بمصر.

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