روسيا تسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الصين

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعتزم زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 200 مليار دولار خلال الخمسة أعوام المقبلة.



وأضاف ميدفيديف، خلال لقائه نظيره الصيني لي كه تشيانج في سان بطرسبرج: "نحن حددنا لأنفسنا هدفا بالوصول لمستوى 200 مليار دولار بحلول عام 2024".



ويشار إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 5ر24% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 108 مليارات دولار، وفقا لمكتب الجمارك الاتحادي الروسي.



وقد تقاربت الدولتان خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وذلك في ظل تضرر علاقتهما مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الصراعات الإقليمية والنزاعات التجارية.



ومن المتوقع أن يقوم كل من ميدفيديف ولي كه تشيانج بتوقيع مجموعة من الوثائق التي تهدف لتعزيز العلاقات، ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الصيني بالرئيس الروسي فلادمير بوتين، غدا الأربعاء.



وقال رئيس الوزراء الصيني إنه على الدولتين العمل معا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار، ولكن لم يشر لإطار زمني.



وقال لي كه تشيانج: "كل خطوة نتخذها تضع أساسا لمزيد من التعاون.. 70% من حجم تجارتنا في مجال الطاقة، خاصة النفط والغاز".