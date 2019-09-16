إبراهيم عثمان: قلة مأجورة تسعى لضرب استقرار الإسماعيلي

وجه إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني على الأداء الذي قدموه خلال لقاء الأهلى بنغازى.



وكان الإسماعيلي استهل موسمه بالفوز على الفريق الليبي 4-2 في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وقال إبراهيم عثمان خلال تصريحات لموقع ناديه إن اللاعبين ظهروا بمستوى فني وبدني جيد بجانب الروح العالية والإصرار على الفوز مضيفًا أن الجهاز الفني أدار المباراة بشكل رائع.



وأشاد عثمان بجماهير الدراويش، التي حضرت اللقاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك قلة مأجورة حاولت إثارة الجماهير ومهاجمة لاعبى الفريق ومجلس الإدارة، قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة.



وتابع أن الجمهور الواعى لم ينساق وراء محاولات تلك العناصر القليلة وظل يؤازر فريقه حتى إحراز الهدف الرابع.



وختم عثمان: "على الجماهير الواعية المحبة لفريقها نبذ القلة التى تسعى لإثارة الأزمات لأن هدفها ضرب استقرار الفريق، وذلك من أجل تحقيق المساندة الكاملة وعودة الدراويش لمساره الطبيعى نحو المنافسة والصراع على الألقاب".