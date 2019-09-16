قمة سعودية مرتقبة فى أبطال آسيا والسد أمام النصر

يصطدم الهلال بغريمه الاتحاد في قمة سعودية مرتقبة على بطاقة الظهور في قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم غدا الثلاثاء، بينما يلعب السد القطري على أرضه مع النصر السعودي وسط امتلاك كل الأندية العربية فرصة في اجتياز دور الثمانية.

وتعادل الهلال دون أهداف في ضيافة الاتحاد في جدة رغم أنه كان قريبا من الانتصار في ذهاب دور الثمانية بينما خسر السد 2-1 على أرض النصر وبات مطالبا بالفوز بهدف نظيف فقط.

وتحوم شكوك حول مشاركة سالم الدوسري مع الهلال أمام الاتحاد بسبب الإصابة وهو ما ينطبق أيضا على المدافع علي البليهي لكن الفريق الملقب باسم "الزعيم" سيحاول في النهاية تكرار ما فعله في الدور السابق عندما أطاح بالأهلي القطب الآخر في مدينة جدة.

ورغم التعادل المحبط 1-1 مع الفيحاء، بعد استقبال هدف في الثواني الأخيرة، في الجولة الماضية فإن الهلال يتصدر الدوري السعودي بسبع نقاط من ثلاث مباريات بينما تعرض الاتحاد لهزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضمك الوافد الجديد وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من مباراتين فقط.

وسيتجدد الصراع بين الهلال والاتحاد في مباراة قمة جديدة بالدوري المحلي يوم السبت المقبل.

لكن قبل القمة السعودية سيتحدد يوم الإثنين أول المتأهلين لقبل النهائي عندما يلعب السد بطل قطر مع النصر بطل السعودية.

وقال تشابي مدرب السد:نحن سعداء بالوجود في هذه المرحلة من دوري الأبطال ونحن مستعدون للمنافسة. لا شك أن مواجهة النصر صعبة. لكني أشعر بالتفاؤل لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا وسندافع عن فرصتنا في التأهل.