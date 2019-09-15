إبراهيم نور الدين حكما لمباراة النجم الساحلي وكوتوكو الغاني

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة النجم الساحلي وأشانتي كوتوكو الغاني، التي ستقام يوم 27 سبتمبر الجاري على الملعب الأوليمبي بمدينة سوسة التونسية، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون الطاقم المصري من الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، حكم ساحة ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه، ومحمد عادل، حكما رابعا.

وتعرض النجم الساحلي لهزيمة بثنائية نظيفة ضد فريق اشانتي كوتوكو في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.